Yeliz Koc (28) plaudert Details über den Kampf der Realitystars-Dreh aus! Aktuell läuft die dritte Staffel der Realityshow. Auch die Influencerin ist dabei, um den Gewinn von 50.000 Euro mit nach Hause zu nehmen – bis ins Finale hat sie auf jeden Fall schon mal geschafft! Doch wie viel bekommen die Zuschauer von den Kandidaten in der Show überhaupt zu sehen? Yeliz verriet nun, wie viele Tage für eine "Kampf der Realitystars"-Folge gedreht wird!

Auf ihrem Instagram-Account gab Yeliz ihren Followern die Möglichkeit, Fragen zu der derzeit aktuellen neunten "Kampf der Realitystars"-Folge zu stellen. Unter anderem wollte ein Fan wissen, wie viele Tage für eine Folge im Fernsehen gedreht werden: "Alle drei Tage war eine "Stunde der Wahrheit". Also eine Folge ist ein Zusammenschnitt aus drei Tagen!", klärte die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (30) in ihrer Story auf. "72 Stunden und davon sehen wir alle nur zwei Stunden – echt verrückt", ergänzte Yeliz außerdem.

Für einen Kandidaten hat es nicht für das "Kampf der Realitystars"-Finale gereicht: Iris Klein (55) musste in der vergangenen Folge die Show verlassen! Am 15. Juni 2022 werden das letzte Mal die Promis gegeneinander kämpfen. Neben Yeliz wollen auch Sissi Hofbauer (26), Elena Miras (30), Malkiel Rouven Dietrich, Paco Herb , Ronald Schill (63), Schäfer Heinrich (55) und Yasin Mohamed (30) das große Preisgeld mit nach Hause nehmen.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2022

RTLZWEI Paco Herb und Yeliz Koc bei "Kampf der Realitystars" 2022

RTLZWEI Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2022

