Er hat wohl komplett abgeschlossen! Bei der Datingshow Die Bachelorette verliebte Leander Sacher (24) sich in die Protagonistin Melissa Damilia (26). Sie waren auch nach dem Format zusammen – doch die Liebe sollte nicht halten. Das Influencer-Paar trennte sich vor einigen Monaten. Ein großes Statement gab es nicht. Doch jetzt äußerte sich der Hottie zum Thema Liebeskummer und betonte: Leander ist mit seiner einstigen Beziehung durch!

Ein neugieriger Follower auf Instagram wollte von der Reality-TV-Bekanntheit wissen, was man gegen Liebeskummer tun könne. Nachdem er ein paar Tipps gegeben hatte, verriet Leander: "Insgesamt kann ich für mich sagen, dass ich vergangene Beziehungen irgendwann mit der Zeit so verarbeitet habe, dass es für mich abgeschlossen ist." Melissa scheint also keine Rolle mehr in dem Leben des 24-Jährigen zu spielen.

Mit seiner jetzigen Situation sei Leander auch mehr als zufrieden. "Ich bin single auch ziemlich happy", meinte er daraufhin. Daher sei er auch nicht unbedingt auf der Suche nach einer Partnerin. Er schließt aber nichts aus: "Wenn es passt, dann passt es", schrieb er abschließend.

Anzeige

Instagram / melissadamilia Melissa und Leander im März 2021

Anzeige

Instagram / leander_sacher Leander Sacher, Bachelorette-Boy

Anzeige

Instagram / leander_sacher Leander Sacher, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de