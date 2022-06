Jessica Alves (38) heizt ihren Fans richtig ein! Dass die TV-Persönlichkeit gerne zeigt, was sie hat, ist schon lange kein Geheimnis mehr: Immer wieder teilt sie im Netz Fotos, auf denen sie kurze Kleider, tiefen Ausschnitt oder gar nur Unterwäsche trägt. Ihren Body setzte sie nun auch im Urlaub in Thailand gekonnt in Szene – und zwar in einem bunten Badeanzug!

Auf neuen Bildern posiert die selbst ernannte Real-Life-Barbie am Strand von Koh Samui. Jessica trägt einen bunt gemusterten Schwimm-Einteiler und schaut mit einem lasziven Blick in die Kamera. Sowohl durch ihre Bewegungen als auch durch ihr Outfit kommen ihre Kurven besonders zur Geltung. Ein paar dieser Aufnahmen teilte die 38-Jährige auf Instagram – und begeisterte damit ihre Fans. Neben zahlreichen Herz- und Flammen-Emojis häufen sich unter dem Beitrag auch Kommentare wie "Schön wie immer" oder "Sexy".

Dass sich Jessica nun so selbstbewusst zeigt, ist keine Selbstverständlichkeit. Lange Zeit fühlte sich die gebürtige Brasilianerin in ihrem Körper unwohl. Im Laufe der vergangenen Jahre hat sie fast 87.000 Euro ausgegeben, um vom Mann zur Frau zu werden.

ActionPress Jessica Alves in Thailand

ActionPress Jessica Alves im Juni 2022

ActionPress Jessica Alves im Juni 2022 auf Koh Samui

