Seit dem 1. Juni gilt Johnny Depp (59) als Gewinner seiner Verleumdungsklage gegen Ex-Frau Amber Heard (36). Die Geschworenen sprachen die Aquaman-Darstellerin schuldig. Sie muss ihrem einstigen Ehe-Mann nun über zehn Millionen Dollar Schadensersatz zahlen. Während Amber in Berufung gegangen ist, konzentriert sich Johnny auf seine Karriere als Musiker – und stieß in dem Zuge auch seine Social-Media-Karriere an! Seit ein paar Tagen ist der Fluch der Karibik-Star nun auch auf der Videoplattform TikTok vertreten, wo er sich rührend für den Support bei seinen Abermillionen Fans bedankte.

