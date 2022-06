Priyanka Chopra (39) begeistert mit diesem Rückblick! Die Schauspielerin könnte im Hier und Jetzt eigentlich nicht glücklicher sein. Im Januar gaben sie und ihr Ehemann Nick Jonas (29) nämlich ganz überraschend bekannt: Sie sind erstmals Eltern geworden. Dank einer Leihmutter durften sie eine Tochter namens Malti Marie auf der Welt begrüßen. Zum Muttertag widmete sie ihrem kleinen Schatz liebe Worte im Netz. Trotzdem blickte sie nun zurück in ihre Vergangenheit und ließ ihre Follower daran teilhaben. So heiß war Priyanka mit 18 Jahren!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie einen Schnappschuss aus dem Jahr 2000. Priyanka ist damals volljährig geworden – und schien bereits als Model zu arbeiten. In einem knappen Bikini posierte die junge Beauty am Strand auf den Malediven und präsentierte dabei ihren Hammer-Body. Ihrem Mann Nick gefällt offenbar, was er da sieht.

Denn der Musiker kommentierte den Beitrag mit einem Feuer-Emoji. Aber auch viele Follower hinterließen liebe Worte unter dem Throwback-Foto. "Damals und auch heute noch eine Göttin", oder: "Du siehst unglaublich aus, wie immer", schrieben zwei Userinnen.

Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas im Urlaub

Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de