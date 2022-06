Toby Gad (54) ist alles andere als spontan zu Deutschland sucht den Superstar gekommen! In der jüngsten Staffel der Castingshow suchte erstmals der erfolgreiche Musikproduzent nach neuen Gesangstalenten. Der Songwriter saß gemeinsam mit seinen Kollegen Ilse DeLange (45) und Florian Silbereisen (40) in der Jury. Am Ende brachten sie mit Harry Marcello Laffontien den neuen Superstar hervor. Doch wie kam Toby eigentlich zu DSDS? Wie läuft das ab? Im Promiflash-Interview verrät er: Das war in seinem Fall ein langer Prozess!

Der Wahl-Amerikaner und die Produktionsfirma standen tatsächlich schon sehr lange wegen einer möglichen Jury-Stelle in Kontakt: "Ja, das war acht Jahre lang in Arbeit...", offenbarte Toby gegenüber Promiflash. "Die Produzenten der Show kamen vor vier Jahren sogar mal nach Los Angeles zu mir ins Studio und haben einen Test-Run mit mir gemacht. Jetzt hat es endlich geklappt und ich bin wirklich happy darüber!"

Im TV war nicht zu übersehen, wie viel Spaß Toby DSDS gemacht hat. Könnte er sich in der kommenden Staffel ein Comeback vorstellen? "Da weiß ich bisher gar nichts, da muss man mal sehen, wie es weitergeht. Aber selbst wenn es nur einmal war, hatte ich hier die Zeit meines Lebens", betonte der 54-Jährige im Promiflash-Interview.

Getty Images Ilse DeLange und Toby Gad bei DSDS 2022

Getty Images Die Jury im DSDS-Finale

RTL / Stefan Gregorowius Toby Gad beim DSDS-Casting

