Allzu viel Zeit gibt er sich wohl nicht mehr! Werner Hansch (83) war jahrelang ein erfolgreicher Sportkommentator. 2020 stand der Moderator dann noch mal besonders im Fokus der Öffentlichkeit. Bei Promi Big Brother gewann er nicht nur die 100.000 Euro Preisgeld, sondern auch etliche Fans für sich. Doch seine Supporter dürfte er mit dieser Aussage nun beunruhigen: Werner glaubt nicht, dass er noch lange leben wird!

In der vergangenen Woche wurde der 83-Jährige offiziell auf Schalke – wo er etliche Jahre Stadionsprecher war – verabschiedet. Im Interview mit Bild gab er Erstaunliches zu bedenken. "Ich mache keine langfristigen Pläne mehr. Manche Leute sagen, dass ich mindestens 90 Jahre alt werde, aber meine voraussichtliche Kraft reicht nur noch für drei Jahre", erzählte Werner ganz unverblümt.

Doch ein paar Projekte will der Sportexperte wohl dann doch noch angehen. "Ich würde gerne mal wieder als Schauspieler in einem Film oder einer Serie mitspielen. Texte merken kann ich mir jedenfalls ganz gut. Man muss lebendig bleiben", verriet Werner weiter. Vor allem nach seiner Augen-OP im vergangenen Jahr wolle er alles so gut wie möglich auskosten.

Getty Images Werner Hansch im "Promi Big Brother"-Finale 2020

Instagram / werner_hansch_offiziell/ Werner Hansch, TV-Star

ActionPress Werner Hansch im Mai 2017

