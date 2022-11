Diesen Ratschlag hat Werner Hansch an Promi-BB-Bewohner

Werner Hansch (84) spricht aus Erfahrung! Der ehemalige Sportreporter nahm im Jahr 2020 an der achten Staffel von Promi Big Brother teil und gewann die Show sogar. Der TV-Star blieb vor allem in Erinnerung, weil er in der Sendung ganz offen über seine Spielsucht sprach. Aktuell läuft die Jubiläumsstaffel der Reality-TV-Show. Im Promiflash-Interview verriet Werner, was er den neuen Kandidaten rät.

"Es gibt bestimmte Grundregeln. Man muss immer Verständnis für den Schwachen haben. Es ist ein Kardinalfehler, wenn du auf Schwache draufhaust. Das ist grundsätzlich falsch", betonte Werner im Interview mit Promiflash. Außerdem sei es wichtig, sich nicht in den Vordergrund zu drängen und sich aus Streit rauszuhalten. "Das sind Ratschläge, die ich aus meiner Erfahrung heute noch erteilen würde", meinte der 84-Jährige.

Hat Werner denn schon einen Favoriten in der aktuellen "Promi Big Brother"-Staffel ins Auge gefasst? "Es sind sehr unterschiedliche Charaktere dabei, was ja auch das Schöne daran ist. Ich muss mir noch ein bisschen mehr anschauen, um herauszufinden, wer mein Favorit ist", meinte der Sportexperte. Kandidat Jörg Dahlmann (63) kenne er zumindest persönlich. "Ich hoffe, dass er weit kommt, aber bisher ist alles offen, da gibt es noch so viele Gletscherspalten, wo einer reinfallen kann", weiß Werner.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Promi Big Brother, Sat.1 Kandidaten bei "Promi Big Brother"

Public Address / ActionPress Werner Hansch bei einem Presse-Fototermin anlässlich der Sendung "hart aber fair" in Berlin, 2018

SAT.1/Marc Rehbeck Die Kandidaten von "Promi Big Brother" 2022

