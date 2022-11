Was hat Werner Hansch mit seinem Promi-BB-Preisgeld gemacht?

Hatte er überhaupt etwas davon? In der achten Staffel von Promi Big Brother gewann Werner Hansch (84) im Jahr 2020 die Show und holte den Sieg nach Hause. Der Sportkommentator verließ damals als ältester Sieger einer Realityshow weltweit den Container! Mitnehmen durfte er auf jeden Fall das Preisgeld in Höhe von gut 100.000 Euro. Promiflash fragte bei dem TV-Star nach: Was hat Werner mit der Gewinnsumme angestellt?

Offenbar hatte der 84-Jährige nicht viel von seinem Gewinn und demnach nichts Bestimmtes damit gemacht. "Ich habe das Preisgeld nicht mal gesehen. Da hat sofort das Finanzamt die Hände draufgelegt, davon habe ich gar nichts bekommen", gab Werner im Promiflash-Interview zu. Denn anders als er angenommen hatte, musste er den Gewinn versteuern.

Die aktuelle Staffel schaut Werner nun auch mit großer Freude. "Die haben da jetzt ja alles verändert mit den drei Bereichen. Es sind sehr unterschiedliche Charaktere dabei, was ja auch das Schöne daran ist", gab Werner zu. Einen Favoriten habe er zwar noch nicht, doch den Kandidaten Jörg Dahlmann (63) kenne er persönlich: "Ich hoffe, dass er weit kommt, aber bisher ist alles offen, da gibt es noch so viele Gletscherspalten, wo einer reinfallen kann", mutmaßte der Moderator.

Sat.1/Marc Rehbeck Werner Hansch, Kandidat bei "Promi Big Brother"

Getty Images Werner Hansch im "Promi Big Brother"-Finale 2020

SAT.1 / Marc Rehbeck Jörg Dahlmann, "Promi Big Brother"-Teilnehmer

