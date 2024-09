Spielsucht: Werner Hansch weint bei "Die Höhle der Löwen"

In der heutigen Folge der TV-Show Die Höhle der Löwen wird es höchst emotional. Werner Hansch (86) pitcht gemeinsam mit seinem Co-Gründer vor Carsten Maschmeyer (65), Ralf Dümmel (57), Nils Glagau (48), Judith Williams (52) und Dagmar Wöhrl (70) seine Start-up-Idee namens Zockerhelden, die Glücksspielsüchtigen ermöglichen soll, ihre Verluste durch rechtlichen Beistand zurückfordern zu können. "Ich habe immer sehr gut verdient, aber dann kam der Tag, als ich 65 wurde", beginnt der Ex-Sportmoderator seine Rede und fügt unter Tränen hinzu: "Ich bin sorglos in die Spielsucht abgeglitten. Ich habe Freunde, Verwandte und Geschäftspartner mit erfundenen Geschichten angelogen, nur damit sie mir Geld geliehen haben. [...] Alles in allem habe ich rund 600.000 Euro verzockt. Mein Haus war weg, meine Liebe war weg, meine Konten waren leer – am Ende war alles weg."

Auch die Löwen kämpfen nach Werners Rede stark mit den Tränen – aber wird auch einer von ihnen in das Start-up der beiden Männer investieren? "Für mich persönlich ist das hier der bewegendste Moment", resümiert Judith sichtlich ergriffen. Auch wenn sie selbst nicht investiert, kann sich Werner trotzdem freuen: Carsten und Dagmar ermöglichen dem Zockerhelden-Duo seinen gewünschten Deal!

Über die Idee, ein Start-up für Betroffene einer Glücksspielsucht zu gründen, sprach Werner bereits im April vergangenen Jahres. "Sie haben ihr ganzes Hab und Gut verspielt. [...] Es ist nie zu spät, mit dem Spielen aufzuhören und erlittene Verluste zurückzuholen, zumal dies zehn Jahre rückwirkend funktioniert", ließ Werner über eine Pressemitteilung der PR-Agentur Pro Talents Spielsüchtige wissen. Bei "Die Höhle der Löwen" verrät der Sportexperte zudem, wie er aus seiner Sucht herausgekommen ist: mit einer Therapie und einer Selbsthilfegruppe.

