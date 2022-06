Romee Strijd (26) präsentiert ihre wachsende Babykugel im sexy Unterwäschen-Look! Erst Ende des vergangenen Monats verkündete das ehemalige Victoria's Secret-Model, dass es mit seinem Freund Laurens van Leeuwen (31) das zweite gemeinsame Kind erwartet. Ende 2020 begrüßte das Paar seine erste Tochter Mint auf der Welt. Darauf folgte Anfang dieses Jahres eine spektakuläre Helikopter-Verlobung. Jetzt präsentierte die Beauty stolz ihre Babykugel in sexy Lingerie im Netz.

Auf Instagram beglückte die 26-Jährige ihre Fans nun erneut mit einem Babybauch-Update. In heißer lila Spitzenunterwäsche posiert die Niederländerin in einem Badezimmer. Mit ihren Händen umfasst die baldige Zweifach-Mama stolz ihre kleine Wölbung und betonte damit ihre tollen Kurven. Das Bauch-Pic kommentierte die Beauty dabei mit den Worten: "Wachse Baby, wachse!"

In den vergangenen Tagen war das Topmodel mit seiner kleinen Familie im französischen Saint-Tropez im Urlaub. Auch hier teilte Romee regelmäßig süße Schnappschüsse von ihrem Familienglück. Neben ihrer kleinen Tochter Mint setzte sie dabei auch immer wieder ihre Kugel in sexy Bademode gekonnt in Szene.

Instagram / romeestrijd Romee Strijd mit ihrem Partner Laurens van Leeuwen und Tochter Mint

Instagram / romeestrijd Romee Strijd, Model

Instagram / romeestrijd Romee Strijd mit Mint und Laurens van Leeuwen im Juni 2022

