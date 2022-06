Romee Strijd (26) ist im Familienglück. Zum Jahresanfang verzückte sie ihre Fans mit den tollen Nachrichten, dass sie sie ihren Mann Laurens van Leeuwen (31) nach über drei Jahren Ehe endlich kirchlich heiraten wird. Ende Mai legte das glückliche Paar dann mit weiteren zuckersüßen Neuigkeiten nach. Romee und Laurens verkündeten, dass ihre einjährige Tochter Mint ein Geschwisterchen bekommt. Jetzt zeigte die Beauty im Urlaub ihren kleinen Babybauch.

Auf Instagram teilte Romee einen Beitrag mit einer ganzen Reihe von Schnappschüssen aus ihrem Familienurlaub in Saint-Tropez. Das Supermodel präsentiert sich auf den Aufnahmen in einem schlicht geschnittenen grünen Badeanzug, in dem ihre kleine Wölbung schön zum Vorschein kommt. Auf den beiden Fotos, die einen Blick auf ihre Kurven erlauben, hält die Niederländerin je eine Hand an ihrem Bauch, während sie mit der anderen Hand Töchterchen Mint an ihrem Händchen hält.

Mit diesem Instagram-Post dürften spätestens jetzt alle von Romees Fans über ihr erneutes Babyglück informiert sein. Eine Userin fragte nämlich unter dem Beitrag: "Ist das zweite unterwegs?" Viele andere ihrer Abonnenten drückten ihre Entzückung für die Bilder in Form von Emojis aus. Auch die niederländische Moderatorin Chantal Janzen kommentiere ganz simpel mit einem roten Herzen.

Instagram / laurensvleeuwen Laurens van Leeuwen und Romee Strijd im Januar 2022

Instagram / romeestrijd Romee Strijd mit Mint und Laurens van Leeuwen im Juni 2022

Instagram / romeestrijd Romee Strijd mit ihrer Tochter

