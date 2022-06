Antonia Hemmer (22) wird nicht geschont! Die Norddeutsche lernte ihren Freund Patrick Romer (26) bei Bauer sucht Frau kennen – ein Paar wurden die beiden aber erst nach der Show. In Zukunft haben die zwei vor zusammenzuziehen – und zwar an den Bodensee, wo der landwirtschaftliche Familienbetrieb des TV-Bauern liegt. Aber ist Antonia überhaupt bereit für ein Leben auf dem Land? Im Gespräch mit Promiflash verriet die Blondine: Sie muss schon jetzt kräftig mit anpacken.

"Wenn ich da bin, dann werde ich voll rangenommen und muss alles mitmachen – ob ich will oder nicht", erzählte Antonia Promiflash am Rande von Eric Sindermanns (33) Releaseparty in Berlin. Das macht der 22-Jährigen aber offenbar ganz und gar nichts aus. Vor einiger Zeit hatte sie sogar betont, dass das Leben auf dem Hof trotz aller Anstrengung super zu ihr passt.

Bis die #CoupleChallenge-Teilnehmer aber dauerhaft zusammenwohnen, dürfte noch einige Zeit vergehen. Das Paar möchte unter anderem abwarten, bis der 26-Jährige sein Studium beendet hat. Außerdem haben sie aktuell nichts gegen die Fernbeziehung einzuwenden. "Wir sind völlig fein mit der Situation. Wir sehen uns alle zwei, drei Wochen für mehrere Tage und freuen uns da immer drüber", hielt Antonia fest.

Anzeige

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia und Patrick, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

Anzeige

Fotograf Jonas Haid "Bauer sucht Frau"-Kandidat Patrick und seine Hofdame Antonia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de