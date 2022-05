Gibt es eine neue Frau im Leben von Danny Liedtke (32)? Mit seiner Rolle in der Vorabendserie Köln 50667 hat der Schauspieler viele Zuschauer vor den TV-Bildschirmen unterhalten. Vor einigen Wochen verkündete der Ex-Promi Big Brother-Kandidat dann überraschend sein Serien-Aus im Netz. Doch gibt es momentan noch mehr Veränderungen in seinem Leben? Im Netz hinterließ Danny nun einen verdächtigen Kommentar!

Danny genießt momentan einen erholsamen Urlaub in Dubai. Via Instagram teilte der einstige Kevin-Darsteller am Montag ein Video in seiner Story, in dem er am Flughafen von hinten überrascht wurde. Dabei scheint es sich um eine ganz bestimmte Dame in Dannys Leben zu handeln – denn auch die unbekannte Schönheit hat das Video auf ihrem Account gepostet: Influencerin Olga Kovyrshina. Wie nah sich die beiden scheinbar stehen, ließ Danny bereits vor wenigen Tagen unter einem ihrer Bilder vermuten. "Sehen uns nächste Woche, Baby", kommentierte die TV-Bekanntheit mit einem Kuss-Smiley. "Ich warte", antwortete die russischsprachige Beauty mit einem roten Herz-Emoji auf seinen Kommentar. Ob Danny und Olga vielleicht nur gute Freunde sind? Schließlich deutete der Schauspieler zuletzt auch noch, sich mit seiner Ex-Kollegin Sophie Imelmann (25) mehr als prächtig zu verstehen...

Der neue Vielleicht-Flirt wäre nicht die einzige Veränderung in Dannys Leben – denn nach seiner Zeit im TV möchte er in Zukunft eine neue Richtung einschlagen. "Ich habe im Mai einen neuen Job als Social-Media-Manager bei einer Pizzeria [...] und ich kümmere mich um den kompletten Online-Content auf Social Media", plauderte er im Interview mit Promiflash aus.

Instagram / olli_kov Olga Kovyrshina im Mai 2022

Instagram / olli_kov Olga Kovyrshina

Instagram / _danny_liedtke_ Danny Liedtke im Mai 2022

