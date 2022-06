Will Smith (53) bleibt am Ball! Der Schauspieler ist in Ungnade gefallen, als er kurz vor seiner Oscar-Auszeichnung als bester Hauptdarsteller auf die Bühne stürmte, um dem Moderator Chris Rock (57) für einen bösen Witz ins Gesicht zu schlagen. Nach dem Eklat wurde bestimmt, dass der US-Amerikaner satte zehn Jahre von der renommierten Verleihung ausgeschlossen wird. Trotzdem hat Will dem Filmbusiness aber nicht komplett den Rücken gekehrt. Er arbeitet offenbar an einem neuen Projekt.

Wie The Sun jetzt unter Berufung auf einen Insider berichtet, ist der 53-Jährige für eine Fortsetzung von "I Am Legend" eingeplant. Denn auch im zweiten Teil des Streifens rund um eine Zombie-Apokalypse soll der Auftritt seines Charakters Robert Neville vorgesehen sein. "Das Drehbuch wurde unter Berücksichtigung seines Charakters geschrieben – und Stand jetzt wird Will Teil des Projekts bleiben", betonte die anonyme Quelle. Offenbar wird derzeit aber noch ein großes Geheimnis aus dem Filmprojekt gemacht.

Angeblich fungiert Will selbst als Produzent des Films und es gebe derzeit keine Anzeichen dafür, dass Warner Bros eine Zusammenarbeit mit ihm ablehnt. "Die Realität ist, dass Will irgendwann ein Comeback feiern wird und es wird einfach darauf ankommen, welches Studio ihm eine Chance geben wird", mutmaßte der Insider. Die Ablehnung gegen den Hollywoodstar sei in den vergangenen Wochen in den Hintergrund gerückt.

Anzeige

Getty Images Chris Rock und Will Smith bei den Oscars im März 2022

Anzeige

Getty Images Will Smith im März 2022 in Beverly Hills

Anzeige

Getty Images Will Smith im März 2022 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de