Nathalie Volk (25) und Frank Otto (64) wollen ihre Liebe mit der Welt teilen! Fünf Jahre waren die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin und der Unternehmer zusammen, als sie im November 2020 ihre Trennung öffentlich machten. Im März gab es dann die große Überraschung: Das Ex-Paar hat wieder zueinandergefunden und will seiner Beziehung eine zweite Chance geben – das Liebescomeback besiegelten die beiden bereits mit ihrem ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt. In einem Interview sprachen die beiden nun über ihre emotionale Verbindung!

In einem Interview mit RTL schwärmten Nathalie und Frank von ihrer Liebe und sind sich sicher, dass die beiden eine ganz besondere Verbindung hätten. "Das liegt daran, dass ich ihn kenne, seit ich 18 bin. Er ist mein erster Freund, er hat mich auf mein erstes Date genommen, mir den ersten Blumenstrauß geschenkt", verriet die 25-Jährige. Und auch Frank ist sich der emotionalen Verbundenheit zu seiner Freundin bewusst – dabei sei es jedoch egal, ob die beiden ein Paar sind oder nicht.

Für ihren zweiten Anlauf wissen die beiden genau, was dieses Mal anders laufen soll. "Wir müssen auch aus den Dingen lernen, die nicht funktioniert haben und stattdessen die Dinge betonen, die uns starkgemacht haben", erzählte der 64-Jährige.

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Model

Instagram/mirandadigrande Unternehmer Frank Otto und seine Freundin Nathalie Volk

ActionPress Nathalie Volk und Frank Otto im Januar 2020 in Hamburg

