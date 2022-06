Charlize Theron (46) verabschiedet sich von ihrer blonden Mähne! Die Oscar-Preisträgerin war schon in Filmen wie "Fast and Furious" oder "Atomic Blond" zusehen. Dort stach sie besonders mit ihren blonden Haaren und einem markanten Haarschnitt hervor. In den vergangenen Jahren präsentierte sie sich schon öfter mit Veränderungen an ihren Haaren in der Öffentlichkeit. Jetzt überraschte Charlize jedoch mit einer neuen Farbe!

Die 46-Jährige präsentierte am vergangenen Samstag ihr neues schwarzes Haar im Rahmen einer Veranstaltung zu ihrer Wohltätigkeitsarbeit "Africa Outreach Project's" in Kalifornien. Dazu entschied sie sich für eine schlichte weiße Kragenbluse in Kombination mit einer Denimjeans und setzte so ihre neue Frisur gekonnt in Szene.

In den vergangenen Jahren trug Charlize eigentlich stets ihre blonde Mähne, nur die Haarlänge variierte sie ab und zu. Dennoch ist es nicht das erste Mal, dass sie ihre gewohnt hellen Haare gegen eine dunklere Farbe austauschte. Für ihre Rolle im Film "The Old Guard" trug sie eine braune Pixiefrisur.

Getty Images Charlize Theron, Juni 2022

Getty Images Charlize Theron, Schauspielerin

Getty Images Charlize Theron im Februar 2019

