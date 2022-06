Er richtet Worte des Abschieds an seine Mutter. Alec Baldwin (64) teilte bereits in der Vergangenheit private Einblicke seines Lebens im Netz, so auch über seine Mutter Carol. Mit ihr feierte der Schauspieler im Dezember 2021 noch ihren 92. Geburtstag. Ende vergangenen Monats folgte jedoch die traurige Nachricht: Carol ist verstorben. Einen Tag nach der Beerdigung nutzt Alec nun seine Plattform, um seiner verstorbenen Mutter mit liebevollen Worten zu gedenken.

Auf Instagram veröffentlichte Alec ein Video, in dem er betrübt über die letzten Momente ihres Lebens spricht: "Alle, die meiner Mutter und Familie nahestanden, in der Nähe lebten und es zu ihr schafften, waren anwesend, als sie starb." Er sei stolz auf seine Mutter gewesen. Nach ihrem Sieg gegen den Brustkrebs habe sie ihre letzten 25 Jahre genutzt, um über das Thema aufzuklären. "Sie ist sicherlich an einem besseren Ort als jeder von uns in der heutigen Welt. Nochmals vielen Dank an alle für die guten Wünsche, danke", fügte der Hollywoodstar abschließend hinzu.

Seine Fans drücken Alec ihr Mitgefühl und ihre Unterstützung aus. Unter dem Video findet sich eine Reihe liebevoller Nachrichten: "Möge sie in Frieden ruhen. Ich sende euch Kraft und Liebe, um ohne sie voranzuschreiten", lauten die warmherzigen Worte eines Followers.

Instagram / alecbaldwininsta Alec Baldwins Mutter Carol an ihrem 92. Geburtstag

Getty Images Carol und Alec Baldwin auf einer Gala in New York City im November 2002

Getty Images Alec Baldwin im September 2019

