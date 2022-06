Amber Heard (36) möchte wohl einiges klarstellen! Im April lieferten sich die Schauspielerin und ihr Ex-Mann Johnny Depp (59) in einem Verleumdungsprozess eine heftige Schlammschlacht. Vor Gericht kamen schreckliche Details aus ihrer Ehe ans Licht. Nach vielen Prozesstagen gewann der Fluch der Karibik-Star den Rechtsstreit. Die Blondine wurde von der Jury in den meisten Anklagepunkten für schuldig befunden. Nach ihrer Niederlage möchte Amber die Dinge in einem Interview nun aus ihrer Sicht schildern!

Die Aquaman-Darstellerin sprach in einem Interview mit NBC über die gerichtliche Schlammschlacht mit ihrem Ex-Gatten – das Ganze soll am Freitag ausgestrahlt werden. Der TV-Sender veröffentlichte im Vorfeld einen kleinen Vorgeschmack des aufzeichneten Gespräches. Amber erklärte, dass sie den Geschworenen keine Schuld an ihrer Niederlage gebe – doch sie sei davon überzeugt, dass sie auf den "fantastischen Schauspieler" reingefallen sind.

Ein Sprecher der 36-Jährigen erklärte gegenüber The Post, warum sie dieses Interview machte. "Frau Heard hatte einfach die Absicht, auf das zu reagieren, was Mr. Depps Anwälte in den vergangenen Wochen getan haben. Sie tat dies, indem sie ihre Gedanken und Gefühle zum Ausdruck brachte, was sie im Zeugenstand nicht tun durfte."

Anzeige

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard im April 2014

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Amber Heard im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Johnny Depp, Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de