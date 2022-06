Bei Lori Harvey (25) und Michael B. Jordan (35) ist alles aus und vorbei! Das US-amerikanische Model und der Schauspieler hatten ihre Liebe zu Beginn des Jahres 2021 publik gemacht. Doch vor wenigen Tagen folgte dann nach einigen Spekulationen und Gerüchten eine traurige Neuigkeit: Das Paar geht fortan wieder getrennte Wege. Jetzt tauchten die ersten Fotos von Lori nach der Trennung auf!

Auf neuen Bildern, die Hollywood Life vorliegen, ist Lori erstmals seit der Trennung von Michael zu sehen: Auf den Schnappschüssen, die am Samstag entstanden sind, ist die 25-Jährige auf dem Weg zu einem Restaurant in West Hollywood. Dabei trägt die ein bauchfreies Oberteil der Luxusmarke Chanel und eine weit geschnittene schwarze Hose. Den lässigen Look rundet die Beauty mit offenen Schuhen und dezentem Schmuck ab.

Während der schweren Zeit nach der Trennung von Michael kann Lori aber nicht nur auf die Unterstützung ihrer Freunde, sondern auch auf die Hilfe von ihrem Vater zählen: Der US-amerikanische Entertainer Steve Harvey (65) hat bereits in seiner Radiosendung "The Steve Harvey Morning Show" deutlich gemacht: "Ich bin zu 1.000 Prozent im Team Lori. Sie ist meine Tochter. Ich liebe und unterstütze sie."

JOCE/Bauergriffin.com / MEGA Lori Harvey in West Hollywood im Dezember 2021

Getty Images Michael B. Jordan und Lori Harvey im März 2022

Getty Images Steve Harvey, Moderator

