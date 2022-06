In der vergangenen Nacht wurden in den USA zum 75. Mal die Tony Awards vergeben: Anlässlich der Verleihung tummelten sich zahlreiche hochkarätige Stars in der Radio City Music Hall in New York City. Der prestigeträchtige Theater- und Musicalpreis ging in diesem Jahr unter anderem an Jesse Tyler Ferguson (46), Phylicia Rashad (73) oder auch Myles Frost. Eine Gewinnerin fiel allerdings durch ihre Abwesenheit auf: Die Preisträgerin Angela Lansbury (96) war nicht bei den Tonys vor Ort – und das löste große Besorgnis bei ihren Fans aus!

Angela wurde bei der diesjährigen Tony-Verleihung mit einem besonderen Preis für ihr Lebenswerk geehrt. Allerdings nahm die britische Schauspielerin, die unter anderem für ihre Rollen in "Mord ist ihr Hobby", "Tod auf dem Nil" oder auch "Die Frau seines Herzens" bekannt ist, den Award nicht persönlich entgegen: Die 96-Jährige war bei der Veranstaltung in New York City weder live vor Ort noch nahm sie eine Videobotschaft für ihre Fans auf. Und deshalb machten sich zahlreiche Anhänger Sorgen um ihr Idol...

Schon während der Preisverleihung meldeten sich viele Zuschauer auf Twitter zu Wort, um ihre große Besorgnis zum Ausdruck zu bringen. "Jemand sollte mal nach Angela Lansbury sehen", "Dass Angela Lansbury nicht da war, ist beunruhigend" oder auch: "Sie hat nicht mal eine Dankesrede als Video aufgenommen?", schrieben beispielsweise drei Nutzer auf der Nachrichtenplattform. Angela selbst äußerte sich bislang noch nicht zu ihrer Abwesenheit.

Anzeige

Getty Images Angela Lansbury im Februar 2018 in Beverly Hills

Anzeige

Getty Images Angela Lansbury im Mai 2018

Anzeige

Getty Images Angela Lansbury im September 2016 in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de