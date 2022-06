Hat Nathalie Volk (25) etwa noch Kontakt zu ihrem Ex Timur? Im Oktober des vergangenen Jahres gab die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin bekannt, dass sie und der Rocker ihre Beziehung beendet haben. Seit März ist die angehende Schauspielerin wieder mit ihrem ersten Partner Frank Otto (64) liiert. Dennoch soll Nathalie noch Gefühle für Timur haben – dass soll eine angebliche Nachricht an ihn beweisen.

Auf Instagram veröffentlichte der Rocker einen Screenshot, der den vermeintlich jüngsten Chatverlauf mit dem Model zeigen soll. "Ich liebe dich immer noch, mein Schatz", habe die 25-Jährige demnach an ihren Ex-Verlobten geschrieben und forderte ihn dazu auf, die Nachricht nicht seiner neuen Freundin zu zeigen. Zudem soll sich Nathalie angeblich für ihre gemeinsame Zeit und alles, was Timur ihr gegeben habe, bedankt haben.

Ob der Chat jedoch wirklich so stattgefunden hat, ist fraglich. In einem Interview mit RTL deutete Nathalie nun nämlich an, dass die Beziehung mit dem Rocker wohl nicht gerade rosig gewesen sei. "Frank hat mich eigentlich 'rausgekauft' [...]. Er hat mir geholfen, da rauszukommen", erinnerte sich die Brünette.

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Model

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk mit ihrem Partner Timur

ActionPress Nathalie Volk und Frank Otto im Juni 2022

