Frank Otto (64) war Nathalie Volk (25) auch vor ihrem Liebescomeback eine große Stütze. Im März haben die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und der Versandhauserbe verkündet, dass sie wieder ein Paar sind. Erst kurz zuvor war die Trennung von der gebürtigen Nienburgerin und dem Unternehmer Samuel Levy bekannt geworden. Davor ging Nathalie mit dem Rocker Timur gemeinsam durchs Leben, für den sie sogar in die Türkei auswanderte. Jetzt verriet sie: Frank soll ihr aus dieser Beziehung rausgeholfen haben.

Während ihrer Partnerschaft mit Timur hatte die 25-Jährige den Kontakt mit ihrer Mutter Viktoria abgebrochen. Daraufhin habe diese sich mit Frank in Verbindung gesetzt. "Frank hat mich eigentlich 'rausgekauft', was heißt 'rausgekauft'... Aber er hat mir geholfen, da rauszukommen, und ich denke mal, wäre ich nicht in Deutschland berühmt, dass das viel schwieriger gewesen wäre, da rauszukommen", erzählte Nathalie im Interview mit RTL. Weitere Details wollte sie dazu aber nicht preisgeben.

In der Zeit, in der Nathalie und Frank getrennt waren, hätten sie sich beide sehr verändert – ihre starke Verbundenheit zueinander sei aber nie verloren gegangen. Doch was wollen sie bei ihrem zweiten Beziehungsanlauf nun anders machen? Frank betonte: "Wir müssen auch aus den Dingen lernen, die nicht funktioniert haben, und stattdessen die Dinge betonen, die uns starkgemacht haben."

Getty Images Frank Otto mit Nathalie und Viktoria Volk

ActionPress Nathalie Volk und Frank Otto im Juni 2022

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und Frank Otto im Juni 2017

