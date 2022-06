Filip Pavlovic (27) hat wohl nicht mit diesem Ergebnis gerechnet. Der amtierende Dschungelkönig sorgte bereits in der Vergangenheit mit zahlreichen TV-Auftritten dafür, dass sich Menschen ein Bild über ihn und seinen Wissensstand machten. Doch haben die Zuschauer auch recht mit ihrer Meinung über ihn? Der ehemalige Bachelorette-Kandidat nahm nun an der Show "Der große IQ-Test" teil und zeigte sich überrascht von dem Ergebnis.

In verschiedenen Kategorien mussten der 27-Jährige sowie weitere Promis wie Axel Stein (40) oder auch Janin Ullmann (40) ihr Wissen unter Beweis stellen. Zum Ende der Show wurde dann das Geheimnis um den IQ der Promis gelüftet. Filip schnitt dabei mit einem Wert von 100 ab und belegte damit den letzten Platz. Den höchsten IQ konnte Frauke Ludowig (58) vorweisen – sie erreichte einen Wert von 130. Obwohl der ehemalige Datingshow-Teilnehmer den letzten Platz belegte, zeigte er sich positiv überrascht.

Vor der Sendung meldete sich der TV-Star in seiner Instagram-Story noch verunsichert und nervös bei seinen Fans. "Auf was habe ich mich da eingelassen? [...] IQ-Test – das kann ja was werden", äußerte die Reality-TV-Bekanntheit selbstkritisch. Doch mit einem Intelligenzquotienten von 100 braucht Filip sich nicht zu verstecken – denn damit ist er durchschnittlich intelligent.

Anzeige

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic im November 2019 in Lissabon

Anzeige

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic 2022

Anzeige

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic im Mai 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de