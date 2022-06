Kurz vor dem Kampf der Realitystars-Finale zog Elena Miras (30) noch einmal alle Register! Am 13. April dieses Jahres startete die dritte Staffel der RTL2-Show. Nach neun "Stunden der Wahrheit" wird Elena kommenden Mittwoch gegen ihre Mitstreiter um 50.000 Euro Preisgeld kämpfen. Dabei setzte die Mutter einer kleinen Tochter auch auf Taktiken. Gegenüber Promiflash äußerte sich jetzt Elenas Mitstreiter Malkiel Rouven Dietrich zu den intriganten Strategien!

Im Halbfinale gab Elena Malkiel ihre Münze – kurz zuvor vertraute sich dieser aber noch dem Reality-TV-Star an! Was denkt der Wahrsager heute über die Aktion? "Was mir Elena vorgeworfen hat, machte sie selbst auch. [...] Ein Teil von Elenas Taktik war es, sich mit denen gut zu stellen, die offensichtlich rausgewählt werden", offenbarte Malkiel gegenüber Promiflash. Übel genommen habe der gebürtige Berliner Elena diese Aktion allerdings nicht. "Es ist ein Spiel und da muss man spielerisch denken", fasste er zusammen.

Kurz vor dem Show-Finale musste Iris Klein (55) die Sala verlassen! Neben Elena und Malkiel werden Yeliz Koc (28), Paco Herb, Sissi Hofbauer (26), Ronald Schill (63), Schäfer Heinrich (55) und Yasin Mohamed (30) das letzte Mal um das große "Kampf der Realitystars"-Preisgeld kämpfen.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Anzeige

RTLZWEI Malkiel Rouven Dietrich, "Kampf der Realitystars"-Kandidat

Anzeige

RTLZWEI Elena Miras, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin 2022

Anzeige

RTLZWEI Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de