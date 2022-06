Rafi Rachek (32) spricht Klartext! Der Bachelorette-Star machte Anfang Juni seine Trennung von Sam Dylan (31) publik. Nach dem Liebes-Aus fand er Halt bei seiner besten Freundin Kate Merlan (35), die zuletzt ebenfalls eine Ehekrise mit ihrem Mann Jakub Merlan-Jarecki (26) durchmachen musste. Eigentlich hatte sich das Paar wieder vertragen, doch weil die Reality-TV-Bekanntheit lieber ihren BFF trösten wollte, als mit dem Fußballer Zeit zu verbringen, flog dieser erneut nach Mallorca. Gegenüber Promiflash machte Rafi nun klar, was er von Jakubs Aktion hält!

"Ich verstehe nicht, warum Jakub mal wieder auf Malle Party macht", gab der 32-Jährige im Promiflash-Interview ehrlich zu. Tatsächlich war der Kicker erst Ende Mai auf die spanische Urlaubsinsel gereist, um sich von einem heftigen Zoff mit seiner Frau abzulenken. Laut Rafi sollte der Temptation Island V.I.P.-Star seine Kate lieber nicht weiter provozieren, um die Ehe nicht zu gefährden. "Ich wünsche mir, dass wir drei bald wieder zusammensitzen und gemeinsam über alles lachen. Denn ich finde, sie sind ein tolles Team", meinte der Kölner.

Das Ehe-Drama scheint Rafi jedenfalls ziemlich zu schaffen zu machen. Kein Wunder, schließlich muss er auch noch die Trennung von Sam verarbeiten. "Ich hatte letztens auch Panikattacken im Schlaf, weil momentan so viel in meinem Umfeld passiert", führte der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer weiter aus.

Instagram / rafirachek Rafi Rachek und Sam Dylan

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im April 2022

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, Ex-Bachelorette-Kandidat

