Ärger im Paradies bei Kate Merlan (35) und Jakub Jarecki (26)! Nachdem sie bei Temptation Island V.I.P. erfolgreich ihre Treue getestet hatten, nahmen die einstige Kampf der Realitystars-Teilenehmerin und der Fußballer ihre gemeinsame Zukunft in Angriff: Sie verlobten sich und gaben sich im vergangenen November das Jawort. Trotz des bestandenen Treuetests führt das Partyverhalten des Kickers nun aber wieder zu Zoff. Während Jakub nach einem Streit auf Malle feiert, sitzt Kate traurig zu Hause!

In ihrer Instagram-Story berichtete die 35-Jährige von dem Drama. "Jakub und ich haben uns gestritten. Er ist heute nach Mallorca geflogen, um dort zu feiern, und wir hatten Meinungsverschiedenheiten." Dabei betonte Kate, dass es ihr nicht gut gehe, und teilte Stunden später ein gebrochenes Herz. Anders sieht es bei Jakub aus. Dieser zeigte sich mit den Love Island-Stars Robin Widmann und Martin Fuhsy ausgelassen auf der Partymeile und schrieb zudem in einem Beitrag: "Ja, ich bin auf Mallorca, Kate!"

Für das Verhalten seiner Gattin hat Jakub keinerlei Verständnis – ganz im Gegenteil. "Wenn ich jetzt hier in Mallorca bin und mir irgendwelche Sachen angedichtet werden – das ist unterirdisch. Das geht überhaupt nicht, was hier abgeht", beschwerte er sich in Bezug auf Kate. Immerhin sei er immer loyal und ein guter Mann gewesen.

Privat Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki bei ihrer Hochzeit

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Reality-TV-Star

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Merlan-Jarecki im März 2022

