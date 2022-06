Machen sie ihre Liebe damit auch im Netz offiziell? Pia Tillmann (34) und Zico Banach (31) daten sich – mit dieser Hammernachricht überraschten die beiden Köln 50667-Darsteller vergangene Woche ihre Fans. Die zwei haben sich am Set der Vorabend-Soap ineinander verknallt. Allzu offen gingen Zico und Pia bisher nicht mit ihrem Glück um. Doch jetzt veröffentlichten die zwei die ersten gemeinsamen Fotos nach ihrem Liebes-Outing...

Via Instagram teilten die beiden jetzt einen gemeinsamen Beitrag. Auf den beiden Fotos sieht man Zico mit seinem Hund Alf und seiner Flamme Pia herumalbern: Alle drei tragen Partyhüte – und während die Fellnase entspannt hechelt, grinsen sein Herrchen und dessen Freundin überglücklich. Wer hier genau hinschaut, sieht außerdem, dass Pias Hand auf Zicos Oberschenkel liegt! Der Anlass für die süßen Pics war zwar der Tag des Hundes, dennoch interessieren die Fans sich natürlich viel mehr für ihre Liebesgeschichte: "Ihr seid so ein schönes Paar!", jubelte ein Follower. "Süßes Paar, freut mich für euch", kommentierte ein weiterer.

Auch in Pias Instagram-Story ist Zico jetzt vermehrt zu sehen. Am Montag teilte sie einige Eindrücke von ihrem gemeinsamen Drehtag für "Köln 50667". In den Videos necken die zwei sich am laufenden Band: Während der Tattoo-Hottie die Blondine scherzhaft als "Prinzessin" betitelte, schoss sie mit seinem "schlechten Charakter" zurück. Hier scheint die Chemie definitiv zu stimmen!

Anzeige

Instagram / zicoriccardo Zico Banach mit seinem Hund Alf und Pia Tillmann

Anzeige

RTL2 / "Köln 50667" Zico Banach und Pia Tillmann in "Köln 50667"

Anzeige

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann im Juni 2022

Anzeige

Was sagt ihr zu den Bildern von Zico, Pia und Alf? Finde ich total süß! Ich fände klassische Pärchenbilder schöner. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de