Sie lassen sich mal wieder zusammen in der Öffentlichkeit blicken! Im Februar dieses Jahres sind Jennifer Lawrence (31) und ihr Ehemann Cooke Maroney zum ersten Mal Eltern geworden. Mit Details zu ihrem Babyglück halten sich die beiden bis dato allerdings zurück. Nur ab und zu tauchen ein paar niedliche Familienschnappschüsse auf – so wie jetzt: Jennifer und Cooke wurden ganz entspannt mit ihrem Baby gesichtet!

Paparazzi erwischten die kleine Familie vor wenigen Tagen in der Westfield Century City Mall in Los Angeles. Auf den Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, flanieren die beiden in ziemlich lässigen Looks von Shop zu Shop und machen dabei einen entspannten Eindruck. Mit von der Partie bei dieser kleinen Shopping-Tour: ihr wenige Monate altes Baby, das ganz entspannt in einer Babyschale schlummert.

Dass Jennifer und Cooke gern mal ganz normale Dinge zusammen machen – wie zum Beispiel einkaufen gehen, betonte die 31-Jährige vor einigen Monaten im Interview mit Vanity Fair. "Ich genieße es wirklich, mit ihm in den Supermarkt zu gehen. Ich weiß nicht, warum, aber es erfüllt mich mit viel Freude. Ich denke, vielleicht weil es fast eine Metapher für die Ehe ist", erklärte sie offen im Gespräch.

MEGA Cooke Maroney und Jennifer Lawrence im Juni 2021

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

MEGA Cooke Maroney und Jennifer Lawrence

