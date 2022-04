Jennifer Lawrence (31) wächst in ihre Mutterrolle! Im Februar wurden die Schauspielerin und ihr Mann Cooke Maroney zum ersten Mal Eltern. Über ihren Nachwuchs geben die beiden allerdings kaum etwas preis. Lediglich Dokumente bestätigten die Geburt ihres Sprosses. Vor wenigen Tagen wurden die frischgebackenen Eltern dann erstmals seit der Entbindung wieder in der Öffentlichkeit gesichtet. Nun waren Jennifer und Cooke erneut unterwegs – und wurden zum ersten Mal mit ihrem Baby abgelichtet!

Auf neuen Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, ist das Paar in lässigen Outfits mit Jogginghosen zu sehen. Zusammen mit den Eltern des Galeristen unternahmen Jennifer, Cooke und ihr Kind einen Spaziergang in Los Angeles. Abwechselnd schoben die Familienmitglieder den Kinderwagen mit dem Neugeborenen. Immer wieder hielt die Vier auch an, um nach ihrem jüngsten Familienmitglied zu sehen.

Sowohl das Geschlecht als auch den Namen haben Jennifer und Cooke noch nicht bekannt gegeben. Das hatte die Oscar-Preisträgerin allerdings auch schon im Vorfeld angedeutet. "Jeder Instinkt meines Körpers möchte die Privatsphäre meines Kindes für den Rest seines Lebens schützen, so gut es geht", hatte sie gegenüber Vanity Fair angemerkt.

MEGA Cooke Maroney und Jennifer Lawrence

Getty Images Jennifer Lawrence bei der Premiere von "Dark Phoenix"

Getty Images Jennifer Lawrence bei der Premiere von "Don't Look Up" in New York City, Dezember 2021

