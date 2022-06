Sarah Connor (42) und ihr Mann Florian Fischer (47) sind offenbar immer noch verrückt nacheinander! Die Sängerin und ihr Manager gehen schon seit über zehn Jahren gemeinsam durchs Leben, sind verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Eigentlich hält die Musikerin ihre Familie größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus, aber jetzt machte sie mal eine süße Ausnahme: Sarah veröffentlichte ein heißes Knutschbild mit Florian!

Via Instagram veröffentlichte die 42-Jährige einige Aufnahmen, die an ihrem Geburtstag entstanden sind – sie wurde von ihrem Mann mit einer Kurzreise an einen romantischen See überrascht. Ein besonders schönes Foto zeigt Sarah und Florian beim Sonnenuntergang herumturteln. Die zwei umarmen sich hier innig und deuten einen Kuss an. Offenbar können die zwei sich auch nach über zehn Jahren nicht über fehlende Leidenschaft beschweren...

In der Bildunterschrift bedankte Sarah sich bei ihrem Mann für die gelungene Überraschung mit diesen süßen Worten: "Ich bin hin und weg! Was für ein Traum du bist, Florian. Wenn ich nicht schon seit neun Jahren mit dir verheiratet wäre, würde ich dir heute einen Antrag machen! Ich liebe dich unendlich." Was sagt ihr zu ihren Zeilen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

ActionPress Florian Fischer und Sarah Connor im September 2017 in Berlin

Getty Images Florian Fischer und Sarah Connor im November 2019 in Baden-Baden

Instagram / sarahconnor Sarah Connor und ihr Mann Florian Fischer

