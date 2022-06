Die Zeit vergeht wie im Flug! Blue Ivy (10) ist die Tochter des Rappers Jay-Z (52) und der Sängerin Beyoncé (40). Wie ihre Eltern ist der Promi-Spross schon ziemlich erfolgreich: Im Jahr 2021 erhielt sie einen Grammy für das beste Musikvideo, denn sie wirkte in dem Clip für "Brown Skin Girl" von ihrer Mama Beyoncé mit. Nun wurde Blue Ivy gemeinsam mit ihrem Papa Jay-Z bei den NBA-Finals gesehen – und auch da fiel wieder auf, wie groß sie schon geworden ist!

Die Zehnjährige und ihr Vater besuchten zusammen das fünfte Spiel der NBA-Finalserie, und das in ähnlichen Outfits: Sowohl der Rapper als auch seine Tochter kamen in einer schwarzen Jogginghose und einem ebenfalls schwarzen Oberteil. Der Nachwuchs von Beyoncé entschied sich allerdings noch für eine Lederjacke und für schwarz-weiße Sneaker. Ihre lockigen Haare trug sie offen. Als die Kamera auf sie gelenkt wurde und das Vater-Tochter-Gespann auf den großen Bildschirmen in dem Basketball-Stadion erschien, legte Jay-Z liebevoll einen Arm um seine Tochter und gab ihr einen Kuss auf die Wange. Blue Ivy reagierte darauf peinlich berührt – fühlt sie sich etwa schon zu alt dafür?

Der "99 Problems"-Interpret hatte schon einmal in einem Interview mit The Sunday Times erklärt, dass ihm die gemeinsame Zeit mit seinen drei Töchtern viel bedeute. "Sich geliebt zu fühlen, ist das Wichtigste, was ein Kind braucht", hielt der 52-Jährige fest, weshalb er unter anderem sehr viel Wert auf seine Zeit mit der Familie lege.

Getty Images Jay-Z mit seiner Tochter Blue Ivy im Juni 2022

Getty Images Blue Ivy beim NBA-Spiel in San Francisco

Getty Images Jay-Z, Blue Ivy und Beyoncé bei den Grammys in NYC im Januar 2018

