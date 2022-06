Snoop Dogg (50) kann auch ganz romantisch sein! Auch wenn der "Drop It Like It's Hot"-Interpret in seinen Songs immer wieder von jeder Menge Frauen singt, gibt es im Privatleben des Rappers nur eine einzige Herzensdame. Im Jahr 1997 hatte der Musiker seine Jugendliebe Shante Broadus (50) geheiratet – gemeinsam haben die Turteltauben drei gemeinsame Kinder. Zum 25. Hochzeitstag teilte Snoop nun mit der ganzen Welt, wie verliebt er noch heute in seine Frau ist!

Via Instagram meldete sich Snoop am Mittwoch mit einigen niedlichen Schnappschüssen bei seinen Fans. Darauf ist der 50-Jährige vor einem malerischen See zu sehen, wie er seine Ehefrau liebevoll in den Armen hält und ihr verliebt in die Augen schaut. "Jahrestag", schrieb der "Chai Tea With Heidi"-Interpret zu dem Bild und fügte nicht nur Rosen- und Herz-Emojis, sondern auch einige Palmen- und Wellen-Emojis hinzu.

Zu ihrem letzten Jahrestag hatten sich Snoop und Shante etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Weil sich das Paar damals in der Highschool kennengelernt hatte, ließen es die zwei gemeinsam mit ihren Gästen zum Motto "Abschlussball" krachen. Für die Feier schmissen sich Familie und Freunde in glitzernde Abendkleider und elegante Anzüge.

Getty Images Snoop Dogg und seine Frau Shante im Januar 2020

Getty Images Snoop Dogg und seine Frau Shante im Juni 2021

Instagram / snoopdogg Snoop Dogg und seine Frau Shante im Juni 2021

