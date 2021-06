Snoop Dogg (49) und seine Frau Shante Broadus (49) führten nicht immer eine harmonische Beziehung. 1997 hatte der Rapper seine Jugendliebe im Alter von 26 Jahren geheiratet, sieben Jahre später gingen die beiden jedoch kurzzeitig wegen "unüberbrückbarer Differenzen" getrennte Wege. Doch bereits 2008 erneuerten die zwei ihr Ehegelübde. Seitdem sind sie glücklich miteinander verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder. Jetzt beging das Ehepaar seinen 24. Hochzeitstag mit einer großen Party.

Auf Instagram postete Snoop Dogg einige Eindrücke von der Jubiläumsfeier, die sich thematisch an einem Abschlussball orientierte. Das Paar hatte sich damals in der Highschool kennengelernt und war bereits in seiner Jugend gemeinsam zur sogenannten Prom Night gegangen. Alle weiblichen Gäste schmissen sich in schicke, teils glitzernde Abendkleider, die Männer erschienen in feinen Anzügen. Den Clips nach zu urteilen, die Snoop Dogg veröffentlichte, schienen der Rapper und seine Frau an ihrem besonderen Abend viel Spaß zu haben. In mehreren kurzen Videos sieht man das Ehepaar gemeinsam tanzen und lachen.

Unter den Einblicken in die Festivitäten kommentierten neben zahlreichen Fans auch einige Berühmtheiten und wünschten den beiden Turteltauben alles Liebe für die Zukunft. "Wunderschön", schrieb beispielsweise Heidi Klum (48) unter einen Schnappschuss, der Snoop Dogg mit seiner Frau und deren Tochter Cori (21) zeigt. Auch eines der Tanzvideos des Paares kommentierte das Model mit einem roten Herz-Emoji.

