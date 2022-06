Sharna Burgess (36) steht ihrem Liebsten Brian Austin Green (48) in guten wie in schlechten Zeiten zur Seite. Seit mittlerweile eineinhalb Jahren gehen die Dancing with the Stars-Tänzerin und der Schauspieler nun schon gemeinsam durchs Leben. Aktuell erwartet das Paar auch zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs. Doch anstatt mit Baby-Updates machte der gebürtige Kalifornier zuletzt mit einer schweren Darmerkrankung von sich reden. Jetzt verriet Sharna, dass sie sich während seiner Krankheit sehr um Brian sorgte.

In einem Interview mit Today Extra sprach die werdende Mutter nun ausführlich über die Krankheit ihres Liebsten und wie diese Erfahrung für sie war. "Er war sechseinhalb Wochen lang bettlägerig. Das war wirklich entkräftend", erzählte die 36-Jährige. Anschließend fügte die Beauty hinzu, dass sie deshalb sehr froh darüber sei, dass es Brian weitestgehend wieder gut gehe. Zudem könne die Darmerkrankung auch weitere gesundheitliche Probleme hervorrufen. "Es war beängstigend und intensiv", zog sie abschließend ihr Fazit.

Vergangenen Monat hatte Brian in einem Interview mit Good Morning America bereits erzählt, dass er durch die Erkrankung ganze neun Kilo abgenommen habe. Während dieser anstrengenden Zeit habe er auch eine strenge Diät befolgt. "Solange ich Dinge zu mir nehme, von denen mein Körper nicht denkt, dass ich ihn damit vergifte, wehrt er sich nicht", erklärte der ehemalige 90210-Darsteller damals.

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess im März 2022

Instagram / brianaustingreen Sharna Burgess und Brian Austin Green

Getty Images Brian Austin Green, August 2019

