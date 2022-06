Läuten bei GZSZ-Star Isabel Hinz (25) bald die Hochzeitsglocken? Seit März dieses Jahres ist die Schauspielerin Teil der beliebten Vorabendserie – als Gina Wallenberg spielt sie die Affäre von Paul (gespielt von Niklas Osterloh, 33) und bringt damit viel Liebeschaos in den Kolle-Kiez. Aber wie stellt sich Isabel die Zukunft ihrer Rolle vor? Die gebürtige Hamburgerin verriet, bei wem sie sich eher eine Hochzeit vorstellen könnte: Isabel oder Gina?

Sieht Isabel ihre Rolle Gina bald in einem Hochzeitskleid? Die GZSZ-Darstellerin hat auf jeden Fall Lust auf eine Hochzeit – mit Kleid und Blumen! "Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das Gina mit ihrer zurückhaltenden und pragmatischen Art nicht zu viel wäre", überlegte Isabel lachend gegenüber RTL. Anders als ihre Rolle Gina könnte sich Isabel auf jeden Fall eine Hochzeit vorstellen: "Ich habe mehrere Traumszenarien, aber die behalte ich erstmal für mich. Eine Hochzeit wünsche ich mir aber auf alle Fälle!", offenbarte die 25-Jährige.

Wenn Isabel Gina schon nicht vor dem Altar sieht, was wünscht sie sich dann für ihre GZSZ-Rolle? "Manchmal würde ich mir wünschen, dass Gina und Paul mehr miteinander über ihre Bedürfnisse und Sorgen sprechen. Und sonst? Vielleicht ein selbst gebautes Haus irgendwo an einem See bei Berlin oder Potsdam?", überlegte Isabel.

Anzeige

Instagram / bellablissz Isabel Hinz alias Gina Wallenberg

Anzeige

Instagram / bellablissz Isabel Hinz, Schauspielerin

Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Isabel Hinz alias Gina und Niklas Osterloh alias Paul bei GZSZ

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de