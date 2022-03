Bei GZSZ steht wieder eine Menge Drama ins Haus! Wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, stößt schon bald ein neues Gesicht zum Cast dazu. Isabel Hinz (25) schlüpft in die Rolle der Gina Wallenberg – den einstigen Seitensprung von Paul (Niklas Osterloh, 33). Während dieser in einer Liebeskrise mit Emily (Anne Menden, 36) steckt, steht plötzlich auch noch seine Ex-Affäre vor der Haustüre – doch Gina kommt nicht allein in den Kolle-Kiez....

Achtung, Spoiler!

Die Tischlerin taucht mit einer Überraschung in Berlin auf: Sie erwartet ein Kind von Paul! Über ihre Rolle verrät die Darstellerin Isabel gegenüber RTL: "Sie ist schwanger und möchte den Vater ihres Kindes, Paul, darüber informieren. Sie hat sich dazu entschieden – ob mit oder ohne Pauls Hilfe – eine starke Mutter und somit eine Familie für ihr Kind zu sein." Gina habe also keinen leichten Start. Trotzdem wünscht die Schauspielerin ihrer Serienfigur das Beste: "Meiner Rolle Gina wünsche ich, dass sie ihren Platz auf dem Kiez findet und sich auch von ihren Ängsten nicht zu sehr lenken lässt."

Und wie wird Emily auf diese Neuigkeit reagieren? Immerhin nähern sie und Paul sich gerade erst wieder an. "Ich glaube, jeder, der schon mal jemanden ehrlich geliebt hat, kann sich vorstellen, wie schmerzhaft so eine Enttäuschung sein muss. Aber das ist ja nicht Ginas Problem, das muss Paul lösen", teilte Isabel ihre Meinung zu dem Liebesdrama mit.

Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Isabel Hinz, GZSZ-Darstellerin

Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Isabel Hinz alias Gina und Niklas Osterloh alias Paul bei GZSZ

Anzeige

RTL Emily (Anne Menden) und Paul (Niklas Osterloh) bei GZSZ

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de