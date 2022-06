Bei Britney Spears' (40) Hochzeit war ihre Familie kaum vertreten – aber wieso eigentlich? Vergangene Woche konnte die einstige Pop-Prinzessin nach langem Warten endlich ihren Schatz Sam Asghari (28) heiraten. Bei der pompösen Feier waren rund 60 Gäste mit dabei. Davon war jedoch kaum jemand mit der Braut verwandt: Mit ihrem Vater Jamie Spears (69) und ihrer Schwester Jamie Lynn Spears (31) ist Britney ja bekanntermaßen zerstritten. Ihre Söhne waren leider verhindert. Aber warum war ihr Bruder Bryan Spears kein Zeuge der Trauung?

Seine Freundin Amber Lynn Conklin enthüllte jetzt auf Instagram: Bryans Tochter Sophia Alexandra Spears hat am Tag von Britneys Hochzeit ihren Grundschulabschluss gefeiert! "Bryan hat sich schrecklich gefühlt, weil er sich entscheiden musste, aber er musste für seine Tochter da sein", erklärte Amber. "Es tat uns wirklich sehr leid, dass wir einen so wichtigen Moment verpasst haben – aber wir freuen uns riesig für Britney und Sam!", beteuerte sie weiter.

Ein Insider ergänzte gegenüber Page Six: "Beide Zeremonien fanden ungefähr zur gleichen Zeit in Los Angeles statt. Bryan konnte aber nicht an zwei Orten gleichzeitig sein und wollte Lexie nicht enttäuschen, indem er direkt nach ihrer Einzugszeremonie, bei der sie eine besondere Rede hielt, zu einer Hochzeit rennt." Abschließend betonte die Quelle: "Er wollte dabei sein, um sein kleines Mädchen zu feiern." Könnt ihr Bryans Entscheidung nachvollziehen? Stimmt ab!

Instagram / bryberlynn Bryan Spears mit seiner Tochter Sophia Alexandra und seiner Freundin Amber Lynn Conklin (rechts)

Instagram / samasghari Britney Spears und Sam Asghari im Mai 2022

