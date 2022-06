Die Vorjahressiegerin hat zwei heiße Favoriten! Heute Abend steht das Finale der diesjährigen Staffel von Kampf der Realitystars an: Elena Miras (30), Schäfer Heinrich (55), Malkiel Rouven Dietrich, Ronald Schill (63), Yasin Mohamed (30), Sissi Hofbauer (26), Paco Herb und Yeliz Koc (28) wollen in die Fußstapfen von Loona (47) treten. Die Sängerin konnte sich im letzten Jahr den Titel sichern – und hat deshalb natürlich ganz besondere Expertise im Hinblick auf den diesjährigen Gewinner! Promiflash verriet Loona, wen sie als Sieger sieht.

"Wir wissen alle, dass Elena granatenstark ist. Sie hat sich mehrmals gesavt und wird sich auch in der letzten Sendung durchboxen – wenn nicht sogar gewinnen", prophezeite die 47-Jährige im Promiflash-Interview. Doch ganz sicher ist sich Loona mit dieser Vermutung nicht, denn auch Schäfer Heinrich dürfe man definitiv nicht unterschätzen. In einem lustigen Spiel könne er nämlich mehr punkten: "Es kann in beide Richtungen gehen, entweder ein Favoritensieg oder es passiert ein Zufall. Dann kann es auch Heinrich werden."

Das Finale könne Loona auf jeden Fall kaum abwarten. "Das wird bestimmt spannend", freute sie sich gegenüber Promiflash. Persönliche Präferenzen für den Sieg hat die Musikerin aber keine bestimmten: "Wer immer gewinnt, hat es jedenfalls verdient."

Anzeige

RTLZWEI Elena Miras, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin 2022

Anzeige

ActionPress Loona, Musikerin

Anzeige

ActionPress Schäfer Heinrich, November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de