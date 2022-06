Vor einigen Wochen ging die 15. Staffel von Let's Dance mit einem spektakulären Finale zu Ende. In diesem Jahr wieder mit von der Partie: Profi-Tänzerin Patricija Ionel (27) – und das, obwohl sie nur Wochen vor dem Staffelstart zum ersten Mal Mama geworden ist. Mit Promiflash sprach die Beauty nun über diese besondere Herausforderung: Baby und "Let's Dance"-Training entpuppten sich für Patricija in diesem Jahr schwieriger als gedacht!

Promiflash traf die 27-Jährige vor wenigen Tagen am Rande des Launch-Events von "Gala". Im Interview ließ Patricija die Staffel als frischgebackene Mama einmal Revue passieren. "Ich muss schon sagen, das war nicht so einfach. Aber wir haben alles geschafft – mit großer Unterstützung", erzählte die Tänzerin glücklich und fügte hinzu: "Ich habe meinen Mann an meiner Seite immer dabei gehabt und wir unterstützen uns immer zusammen gegenseitig und deswegen: Alles ist möglich!"

Dass ihr kleiner Sohn aber auch all diese Strapazen gut mitgemacht hat, betonte ihr Ehemann Alexandru Ionel im Promiflash-Interview. "Wir sind auf jeden Fall ganz viel gereist, auch mit dem Kleinen. Bei ihm steckt schon viel von uns im Blut, der ist auf jeden Fall viel geflogen – macht aber alles super mit und entwickelt sich richtig gut. Und er tanzt schon mit Mama, neuer Tanzpartner also und Konkurrent für mich", plauderte Alex offen aus.

Getty Images Patricija Ionel und Timur Ülker in der zweiten "Let's Dance"-Show

Instagram / bellatricija Patricija und Alexandru Ionel mit ihrem Sohn Noelis

ActionPress Patricija Belousova mit ihrem Mann Alexandru Ionel im September 2021

