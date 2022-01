Schöne Neuigkeiten aus dem Let's Dance-Universum! Für die Profitänzerin Patricija Belousova (26) könnte es aktuell wohl kaum besser laufen: Erst vor einigen Tagen hat die schöne Litauerin ihren Verlobten Alexandru Ionel geheiratet. Die Turteltauben wollten unbedingt den Bund der Ehe eingehen, bevor ihr gemeinsames Baby das Licht der Welt erblickt. Zum Glück haben die zwei sich beeilt, denn: Patricija und Alexandrus Sohn ist da!

Das verkündete die Beauty jetzt ganz stolz auf Instagram. Offenbar kam ihr Baby bereits vor ein paar Tagen zur Welt, denn Patricija schreibt: "Die Zeit verfliegt so schnell und wir genießen unsere erste Zeit als Familie in den vollsten Zügen." Dass ihr Söhnchen Noelis heißt, verriet Patricija bereits während der Schwangerschaft. "Noelis erkundet ganz neugierig unsere Welt, lächelt viel und lacht uns an – und er macht schon die wildesten Tanzschritte", freute sie sich. In ihrem Beitrag verriet die frisch gebackene Mama außerdem, dass die Wehen und Geburt ganze 35 Stunden gedauert hätten.

In den Kommentaren unter dem Posting finden sich bereits etliche Gratulanten – auch aus dem "Let's Dance"-Universum: "So süß! Noelis wird die Welt mit euch als Eltern so genießen", betonte Profitänzerin Isabel Edvardsson (39). Kollegin Christina Luft (31) schwärmte: "Willkommen, kleines Wunder! Alles Gute eurer kleinen wunderschönen Familie! Genießt das Kennenlernen mit Noelis!" Jurorin Motsi Mabuse (40) schrieb: "Willkommen in der Mutterschaft! Ich wünsche euch nur das Beste!"

Anzeige

ActionPress Patricija Belousova mit ihrem Mann Alexandru Ionel im September 2021

Anzeige

Instagram / bellatricija Patricija Belousova und Alexandru Ionel, Tänzer

Anzeige

Instagram / christinaluft Christina Luft, Tänzerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de