Ozzy Osbourne (73) befindet sich auf dem Weg der Besserung. In letzter Zeit gab es viel Aufregung um die Gesundheit des Musikers: Er leidet nicht nur an Parkinson, sondern hat auch schwerwiegende Probleme mit seinem Nacken. Deshalb unterzog er sich am vergangenen Montag einer lebensverändernden Operation – und die scheint gut gelaufen zu sein! Ozzy durfte das Krankenhaus jetzt bereits verlassen.

Wie Bilder, die PageSix vorliegen, zeigen, konnte der Rocker nur einen Tag nach dem schweren Eingriff wieder nach Hause gehen. Bei der Operation wurden die Schrauben in seinem Rücken und Nacken entfernt und neu ausgerichtet. Beim Verlassen des Krankenhauses wurde Ozzy von Gesundheitspersonal im Rollstuhl zu seinem schwarzen Range Rover geschoben. Dort angekommen, erhob er sich aber aus eigener Kraft und stieg selbstständig ein. Er war dabei – wie für ihn typisch – ganz in Schwarz gekleidet.

Vom Krankenhaus zu seinem Wagen wurde er von seiner Frau Sharon (69) begleitet, die auch seine Tasche trug. Sie hatte am Tag der Entlassung auf den sozialen Netzwerken auch bereits ein Gesundheitsupdate für ihren Mann gegeben. "Ozzy geht es gut und er ist auf dem Weg der Besserung. Eure Liebe bedeutet ihm sehr viel", hatte sie sich bei den Fans des 73-Jährigen gemeldet.

Anzeige

ActionPress/imageSPACE Ozzy Osbourne, Musiker

Anzeige

Getty Images Ozzy und Sharon Osbourne bei der Pre-Grammy Gala in Beverly Hills, 2020

Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne bei einem Auftritt 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de