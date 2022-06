Ozzy Osbourne (73) legt sich heute unters Messer – und der Eingriff soll sein Leben verändern! Seit ein paar Jahren macht der Rocker vor allem wegen seiner schwächelnden Gesundheit Schlagzeilen: eine Parkinson-Diagnose Anfang 2020, seit Monaten Probleme mit seinem Nacken. Deswegen musste der Musiker schon viele Konzerte absagen. Seine Frau Sharon Osbourne (69) verriet jetzt allerdings: Heute steht ihrem Ozzy eine wichtige Operation ins Haus, die sein weiteres Leben auf lange Sicht deutlich verbessern soll!

Im Gespräch in der britischen Talkshow The Talk erklärte Sharon vergangene Woche: "Er hat am Montag eine sehr große Operation und da werde ich da sein. Sie wird wirklich den Rest seines Lebens bestimmen." Um was für einen Eingriff es sich genau handelt, ließ Sharon offen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass erneut Ozzys Nacken behandelt wird. Im Mai hatte der 73-Jährige im Interview mit dem Classic Rock Magazine erklärt: "Ich warte gerade auf eine weitere Operation an meinem Nacken. Ich kann aktuell nicht richtig laufen. Ich habe jeden Morgen Physiotherapie. Es geht mir zwar etwas besser, aber bei Weitem noch nicht so, wie ich es mir wünschen würde, um wieder auf Tour zu gehen."

Bei Sharon und Ozzy kommt gerade sehr viel zusammen. In gerade einmal drei Wochen soll ihr Enkelchen von Sohn Jack Osbourne (36) zur Welt kommen. Am 1. Juli feiert das Ehepaar außerdem seinen 40. Hochzeitstag. Ob Ozzy all diese Highlights so richtig genießen kann, ist vom Ausgang der Operation abhängig.

