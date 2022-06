Die drei sind doch süß mit anzusehen! Michelle Hunziker (45) trennte sich Anfang 2022 von Tomaso Trussardi (39) nach sieben gemeinsamen Ehejahren. Wegen ihrer Töchter Sole (8) und Celeste (7) pflegen die beiden ein gutes Verhältnis, so feierten sie zum Beispiel die Osterfeiertage gemeinsam als Familie. Jetzt gönnte sich Michelle einen reinen Mädelstag mit ihren Töchtern Sole und Celeste in Mailand.

Paparazzi erwischten das Dreier-Gespann bei einem Spaziergang durch Mailand. Auf den Bildern ist die ehemalige Wetten, dass..?-Moderatorin in einem roten langen Kleid mit einer schwarzen Tasche und ebenfalls schwarzen Sandalen zu sehen. Ihre Töchter trugen ebenfalls stylishe Outfits: Sole zeigte sich genau wie ihre Mama in einem Kleid, allerdings in der Farbe Blau. Zusätzlich hatte sie ein blau-weißes Haarband, eine Jeansjacke und lila Sandalen an. Celeste entschied sich für einen rosa Ton, denn auch sie hatte ein Kleid, Haarband und Sandalen wie ihre ältere Schwester an, nur in einer anderen Farbe. Das kombinierte die Siebenjährige mit einer Jeansjacke und einer schwarzen Tasche.

Aber wie haben die beiden Mädchen eigentlich von der Trennung ihrer Eltern erfahren? "Meine Kinder wissen, dass ich sie nie betrügen werde. Sie wissen, alle wichtigen Informationen werden sie immer als Erste bekommen", versicherte die Blondine gegenüber Gala. Der Mama lag es sehr am Herzen, mit ihren Töchtern offen und ehrlich über das Liebes-Aus zu sprechen.

MEGA / PIERPAOLO FERRERI Michelle Hunziker mit ihren Töchtern Celeste und Sole in Mailand

MEGA / PIERPAOLO FERRERI Michelle Hunziker mit ihren Töchtern im Juni 2022

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker auf den Malediven 2022

