Darf Rafael Nadal (36) bald schon sein erstes Kind auf dem Arm halten? Seit mittlerweile 17 Jahren geht der Tennis-Star nun schon mit seiner Liebsten María Francisca Perelló durchs Leben. 2019 gaben sich die beiden Turteltauben dann auch in einer feierlichen Zeremonie auf Mallorca das Jawort. Gemeinsame Kinder haben die Eheleute allerdings nicht – zumindest noch nicht. Nun häufen sich die Gerüchte, dass Rafales Frau zum ersten Mal schwanger sein soll.

Wie die spanische Boulevardzeitung Hola! berichtet, sollen der 36-Jährige und seine Liebste zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Dem Magazin liegen exklusive Schnappschüsse vor, auf denen sich der Bauch der dunkelhaarigen Schönheit verdächtig unter ihrem Badeanzug wölbt. Auf ihrer Jacht sitzt die 33-Jährige vor der mallorquinischen Küste in der Sonne und kann die kleine Wölbung ihrer Körpermitte unter der eng anliegenden Schwimmbekleidung nicht mehr verstecken.

Erste Spekulationen um eine Schwangerschaft kamen während der diesjährigen French Opens in Paris auf. Damals wurde María in gemütlicher und sehr luftiger Kleidung abgelichtet. So trug die in Manacor geborene Beauty beispielsweise ein weites Kleid, das ihren Körper nur leicht umspielte.

Fundacion Rafa Nadal via Getty Images Rafael Nadal und María Francisca Perelló an ihrem Hochzeitstag im Oktober 2019

Getty Images Rafael Nadal bei den French Open 2021 in Paris

Getty Images María Francisca Perelló, Partnerin von Rafael Nadal

