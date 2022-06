Das ist eine heiße Spur! In den letzten Wochen waren die Fans von Julian (29) und Bibi Claßen (29) wegen ihrer plötzlichen Trennung am Boden zerstört. Schließlich war das YouTuber-Pärchen mehr als ein ganzes Jahrzehnt zusammen gewesen und gab regelmäßig Einblicke in sein Familienleben. Auch wenn zuerst Spekulationen über ein Liebes-Comeback aufkamen, sollten diese Bilder die Hoffnung darauf komplett aus dem Weg räumen: Die neusten Aufnahmen zeigen Julian Hand in Hand mit einer anderen Frau!

Ein Promiflash-Tippgeber hat den Influencer in flagranti erwischt: Die Fotos zeigen, wie der 29-Jährige gemeinsam mit einer unbekannten Frau durch die Straßen von Wuppertal schlendert. Dass es sich dabei nicht um Bibi handelt, wird direkt auf den ersten Blick klar: Die Frau ist ein gutes Stück größer als Julians Ex und hat zudem lange hellbraune Haare. Die beiden wirken sehr vertraut, doch die Promiflash-Leser hoffen immer noch darauf, dass das Ganze nur eine kurze Romanze ist: Bei einer Promiflash-Umfrage stimmten von insgesamt 1.459 Teilnehmern (Stand: 16. Juni, 15:45 Uhr) 822 Leser dafür ab, dass sie nicht an eine Beziehung zwischen Julian und der Unbekannten glauben. Jedoch sahen die anderen 637 Voter die Bilder als einen eindeutigen Beweis dafür, dass der YouTuber sich wieder verliebt hat.

Doch nicht nur Julian zeigt sich mit seiner vermutlich neuen Flamme in der Öffentlichkeit: Auch von Bibi tauchen immer wieder Schnappschüsse mit ihrem Lover Timothy Hill auf. So sah man die beiden zuletzt nach einem gemeinsamen Shopping-Trip turtelnd einen Kaffee trinken.

Anzeige

Katarina Cukic Julian Claßen in Begleitung in Wuppertal, Juni 2022

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen, YouTuber

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de