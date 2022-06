Sie können einfach nicht ohneeinander! Seitdem Bibi (29) und Julian Claßen (29) getrennte Wege gehen, macht die YouTuberin keinen Hehl daraus, wieder frisch verliebt zu sein. Mit Timothy Hill zeigt sich die Blondine gern ungeniert in der Öffentlichkeit – die Gefühle, die sie füreinander haben, wollen die beiden gar nicht verstecken. So wie jetzt wieder: Ein Promiflash-Leser erwischte Bibi und Timothy total verliebt in einem Café!

Auf Fotos, die Promiflash vorliegen, sind die 29-Jährige und ihr neuer Freund total verschmust in einem bekannten Kaffeehaus zu sehen. Ein Insider berichtet, dass die zwei einen entspannten Shopping-Trip ins Outlet Metzingen vor ein paar Tagen unternommen haben und dabei in einem Starbucks Halt machten. Total verliebt liegen sich die beiden auf den Aufnahmen in den Armen und schmusen miteinander.

Bislang hat sich Bibi noch nicht zu ihrer neuen Lieben geäußert. Erst vor Kurzem hatte sie aber einen kryptischen Post im Netz geteilt. "Das größte Hindernis für mein persönliches Wachstum und Glück ist meine Weigerung, Verantwortung dafür zu übernehmen, was in meinem Leben geschieht. Wenn mir etwas missfällt, muss ich es eben ändern. Ich sollte es so lange verändern, bis es mir gefällt", hatte sie in ihrer Instagram-Story veröffentlicht.

Getty Images Julian und Bibi Claßen im Oktober 2015

Promiflash Timothy Hill und Bibi Claßen im Juni 2022

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, Januar 2019

