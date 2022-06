Für Ozzy Osbourne (73) sind es wegweisende Tage! Der Musiker unterzog sich vor wenigen Tagen einer wichtigen Operation im Nacken-Rücken-Bereich. Seine Frau Sharon Osbourne (69) hatte sich vor dem Eingriff zu Wort gemeldet und gesagt, dass sich das Leben ihres Mannes verändern würde. Schon kurz nach der OP konnte der "Changes"-Interpret wieder nach Hause – jetzt gab Ozzy ein erstes Statement ab.

Auf Instagram wandte sich das Rock-Urgestein nun an seine Fans. "Ich spüre auf jeden Fall eure Liebe und Unterstützung." Zu wissen, dass so viele Menschen weltweit an ihn denken, helfe ihm enorm. "Ich sende euch allen ein großes Dankeschön für die Gedanken, Gebete und guten Wünsche während meiner Genesung", schloss Ozzy sein Statement.

Zuvor hatte seine Frau Sharon die größten Sorgen des Pubikums ihres Mannes beruhigt. "Ozzy geht es gut und er ist auf dem Weg der Besserung", teilte die 69-Jährige kurz nach dem Eingriff mit. Die Fans des Sängers können es sicherlich kaum erwarten, ihn wieder in der Öffentlichkeit zu sehen.

Getty Images Ozzy und Sharon Osbourne im Januar 2014

ActionPress/SIPA PRESS Ozzy Osbourne 2020

Getty Images Sharon Osbourne, März 2022

