Haben Gloria und Nikola Glumac das TV-Experiment gepackt? Bei Temptation Island stellt sich das Ehepaar momenten dem absoluten Treuetest – dabei haben die hübsche Blondine und der Tattooliebhaber bereits so einige Tiefen erlebt. Während Niko immer wieder ausgelassen mit den Verführerinnen in der Männervilla feierte, machte Gloria ihren Partner oftmals krass runter und beleidigte ihn. In einer Fragerunde meldete sie sich nun bei ihrer Community: Bestätigte Gloria hier etwa, dass sie und Niko noch ein Paar sind?

Via Instagram meldete sich Gloria am Mittwochabend bei ihrer Fangemeinde, um einige neugierige Fragen aus ihrer Community zu der vergangenen Folge zu beantworten. Eigentlich sollte bis zur Ausstrahlung der letzten Folge geheim bleiben, ob es die Paare gemeinsam aus der Show schaffen oder zukünftig getrennte Wege gehen. Doch hat sich Gloria nun etwa verplappert? "Also der innere Kreis weiß natürlich schon, dass man zusammen ist, weil es natürlich auch echt lange vorher gedreht wurde", erklärte sie auf die Frage, ob Familie und Freunde von dem aktuellen Beziehungsstatus des Paares wüssten. Inzwischen hat sie die Story wieder gelöscht.

Immerhin bemerkte Gloria bereits in der Show auch irgendwann, dass ihr eigenes Verhalten nicht immer korrekt war. "Ich bin so eine schlechte Ehefrau. Mir ist gerade bewusst geworden, was für einen Scheiß ich über meinen Mann rede, wie sauer ich war und was ich alles gesagt habe", klagte sie im Einzelinterview.

RTL / Frank J. Fastner Gloria und Nikola Glumac, "Temptation Island"-Stars

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac 2022

Instagram / gloria.glumac "Temptation Island"-Kandidatin Gloria Glumac mit ihrem Mann Nikola

