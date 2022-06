Abdu scheint mit seiner Entscheidung überhaupt nicht zu hadern! Gemeinsam mit seiner Partnerin Jessi nahm der Beau in diesem Jahr an Temptation Island teil. Ganz bis zum Ende der Show hielt der Tätowierer es allerdings nicht aus – er brach das TV-Experiment ab. Trotz des vorzeitigen Endes zogen die beiden aber ein positives Fazit. Promiflash erklärte Abdu jetzt, wieso er die Sendung nicht zu Ende bringen wollte.

Er habe seine Freundin einfach sofort wiedersehen wollen, um ihr alles zu erklären, schilderte Abdu seine Gefühlslage im Promiflash-Interview: "Ich konnte die Zeit dort nicht mehr genießen und wollte sie nicht verlieren. Dafür ist sie mir viel zu viel wert". Außerdem habe er auch noch daran geglaubt, dass die Beziehung eine Chance haben würde: "Ich hatte gehofft, dass es ein Happy End wird."

"Vor dem Treffen war ich sehr aufgeregt, aber ich habe mich auch sehr gefreut, sie wiederzusehen und sie in meine Arme schließen zu können", beschrieb der Treueshow-Kandidat seine Emotionen vor der Aussprache. Jessi nach so langer Zeit zu sehen, sei wunderschön gewesen. "Es ist, als ob einem eine Last vom Herzen und den Schultern genommen wird", versicherte er.

"Temptation Island", dienstags bei RTL+

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Jessi Accit und Abdu Karakuyu, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

Anzeige

Instagram / abdu.bfasg "Temptation Island"- Kandidat 2022, Abdu Karakuyu

Anzeige

Temptation Island, RTL+ Abdu Karakuyu und Jessi Accit bei der "Temptation Island"-Aussprache

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de